Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarıyla terör örgütü DEAŞ üyeleri arasında çıkan çatışmada yaralanan 2 ÖSO mensubu Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, harekat kapsamında Halep kentine bağlı El-Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmalarda yaralanan 2 ÖSO mensubu, Türkiye sınırına getirildi.
Sağlık ekiplerince, sınırdan alınan yaralılar yapılan müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çatışmalarda Yaralanan 2 Suriyeli, Tedavi Için Türkiye'ye Getirildi - Kilis
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarıyla terör örgütü DEAŞ üyeleri arasında çıkan çatışmada yaralanan 2 ÖSO mensubu Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarıyla terör örgütü DEAŞ üyeleri arasında çıkan çatışmada yaralanan 2 ÖSO mensubu Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.