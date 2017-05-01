Çatışmada Yaralanan Uzman Çavuş 1 Yıl Sonra Baba Evinde

HAKKARİ Dağlıca Bölgesi'nde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Başaran, Mersin'in Tarsus İlçesi'ndeki baba evinde kurban kesilerek karşılandı.



Geçen yıl 14 Mayıs'ta yaralanan ve GATA'da tedavisi yapılan gazi uzman Çavuş Mehmet Başaran taburcu edildi. Yaklaşık 1 yıl süren tedavisinin ardından Tarsus İlçesi'ndeki baba evine getirilen Başaran'ı ailesi ve Tarsus Belediye Başkanı MHP'li Şevket Can karşıladı. Sol gözünde görme kaybı olan gazi Başaran, kendilerine ilgi gösteren Başkan Can'a teşekkür etti. Başaran, uzun bir tedavi sürecinin ardından evinde olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.



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