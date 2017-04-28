Çatışmada Yaralanan Askere Ziyaret

Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Erzurum'un Şenkaya ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanarak İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Jandarma Uzman Çavuş Tezcan Demirbaş'ı ziyaret etti.



Kaymakam Turan, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay İlhan Yıldız, Belediye Başkanı İbrahim Ziyrek ve beraberindeki kurum amirleri ile yaralı Demirbaş'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Turan, Demirbaş'ın sağlık durumu hakkında İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Soner Özcan'dan bilgi aldı.



Erzurum'un Şenkaya ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralanmış, yaralılardan Teğmen Cengiz Aköz ambulans helikopterle Erzurum'a getirilirken, Uzman Çavuş Demirbaş'ta Oltu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.