Çatışma Filmi

Tamamı bir polis kamyoneti içinde geçen film, çatışma halindeki iki ayrı gruptan, Mursi yanlıları ve ordu destekçilerinden gözaltına alınan insanların aynı yerde kapalı kalması fikrinden yola çıkıyor. Çatışmalar nedeniyle kamyonette mahsur kalan gözaltındaki insanlar için koşullar zorlaşırken, gruplar arasındaki gerilimin kontrol edilmesi de güçleşiyor. Genç yönetmen Mohamed Diab, tamamı kapalı bir mekânda geçen, her yönüyle zorlu bu projenin altından başarıyla kalkarken, karakterlerini yargılamaktan da kaçınıyor ve herkese eşit mesafeyle yaklaşarak hümanist bir mesaj veriyor.





YÖNETMEN: Mohamed Diab

SENARYO: Mohamed Diab, Mohamed Diab

OYUNCULAR: Nelly Karim, Hani Adel, El Sebaii Mohamed, Ahmed Abdelhamid Hefny, Mahmoud Fares, Waleed Abdel Ghany, Atef Ammar, Tarek Abdel Aziz, Hosny Sheta, Ahmed Dash, Ahmed Malek, Mohamed Abdel Azim, Gamil Barsoum, Khaled Kamel, Mohamed Tarek, Mohamed Gamal Kalbaz, Ashraf Hamdi

FİLMİN TÜRÜ: Drama

ORİJİNAL ADI: Eshtebak / Clash

YAPIMCI FİRMA: Sampek Productions

YAPIM YILI: 2016

YAPIM ÜLKESİ: Mısır, Fransa

ORİJİNAL DİLİ: Arapça

FİLMİN SÜRESİ: 97 dk.

DAĞITICI FİRMA: Filmartı Film

VİZYON TARİHİ: 28.04.2017



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