Çatışma Filmi
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Tamamı bir polis kamyoneti içinde geçen film, çatışma halindeki iki ayrı gruptan, Mursi yanlıları ve ordu destekçilerinden gözaltına alınan insanların aynı yerde kapalı kalması fikrinden yola çıkıyor. Çatışmalar nedeniyle kamyonette mahsur kalan gözaltındaki insanlar için koşullar zorlaşırken, gruplar arasındaki gerilimin kontrol edilmesi de güçleşiyor. Genç yönetmen Mohamed Diab, tamamı kapalı bir mekânda geçen, her yönüyle zorlu bu projenin altından başarıyla kalkarken, karakterlerini yargılamaktan da kaçınıyor ve herkese eşit mesafeyle yaklaşarak hümanist bir mesaj veriyor.
YÖNETMEN: Mohamed Diab
SENARYO: Mohamed Diab, Mohamed Diab
OYUNCULAR: Nelly Karim, Hani Adel, El Sebaii Mohamed, Ahmed Abdelhamid Hefny, Mahmoud Fares, Waleed Abdel Ghany, Atef Ammar, Tarek Abdel Aziz, Hosny Sheta, Ahmed Dash, Ahmed Malek, Mohamed Abdel Azim, Gamil Barsoum, Khaled Kamel, Mohamed Tarek, Mohamed Gamal Kalbaz, Ashraf Hamdi
FİLMİN TÜRÜ: Drama
ORİJİNAL ADI: Eshtebak / Clash
YAPIMCI FİRMA: Sampek Productions
YAPIM YILI: 2016
YAPIM ÜLKESİ: Mısır, Fransa
ORİJİNAL DİLİ: Arapça
FİLMİN SÜRESİ: 97 dk.
DAĞITICI FİRMA: Filmartı Film
VİZYON TARİHİ: 28.04.2017
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