Çatısı Çöken Ahırda 50 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, biriken kar nedeniyle çatısı çöken bir ahırda 50 küçükbaş hayvan telef oldu.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal mahallelerden Atlasköy'de, yaklaşık 200 küçükbaş hayvanın bulunduğu kerpiç ahırın çatısı, biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Göçüğün altında kalan hayvanlardan 50'si telef oldu.



Olay yerine sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, içeride mahsur kalan diğer hayvanları kepçe ve iş makineleri yardımıyla kurtardı.