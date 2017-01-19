Çatıdan Üzerine Kar Kütlesi Düşen Kişinin Yaralanma Anı Güvenlik Kamerasında

Beyşehir ilçesinde çatıdan üzerine kar kütlesi düşen kişinin yaralanma anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.



15 Temmuz Şehitler Meydanı yakınlarında, Şükrü Bakır'ın (46) başına bir binanın çatısından kar kütlesi düşerek yaralanma anının, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendiği ortaya çıktı.



Görüntülerde bir anda kar kütlesinin düştüğü, bu sırada kaldırımda yürüyen Bakır'ın başından yaralandığı görülüyor.



Beyşehir ilçesinde dün kaldırımda yürüyen Şükrü Bakır'ın üzerine, bir binanın çatısından kar kütlesi düşmüş, yaralanan Bakır, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.