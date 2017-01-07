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Çatıdan Düşen Kişi Öldü

Çatıdan Düşen Kişi Öldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, oturduğu villanın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.

Çatıdan Düşen Kişi Öldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, oturduğu villanın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'ndeki villasının çatısından ses geldiğini fark eden Şahin Yirdem (37), çatıya çıktı. Dengesini kaybederek düşen Yirdem için ailesi tarafından ambulans çağrıldı.

Çorlu Devlet Hastanesine sevk edilen Yirdem, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Esentepe, Tekirdağ, Hastane, Çorlu
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