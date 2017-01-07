Çatıdan Düşen Kar ve Buz Sarkıtları Tehlike Oluşturuyor

Konya ve Karaman'da çatıdan üzerlerine kar kütlesi ve buz sarkıtı düşen iki kişiden biri yaralandı, diğeri son anda kurtuldu.



Güvenlik kameralarınca da kaydedilen görüntülerde, Konya merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Osman Bey Sokak'taki bir binanın çatısından kopan buz sarkıtı İdris Biricik'in (50) üzerine düştü.



Yaralanan ve çevredekilerin yardımıyla özel bir hastaneye kaldırılan Biricik'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Karaman'da ise güvenlik kamerasınca görüntülenen olayda, Molla Fenari Caddesi'nde binanın çatısındaki kar kütlesinin düştüğünü fark eden bir kişi, gösterdiği ani refleksle hedef olmaktan son anda kurtuldu.