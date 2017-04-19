Çatıdan Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Samsun'da çalıştığı fabrikanın çatısından düşen bir işçi ağır yaralandı.



Olay, Tekkeköy ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan Salih A.(28), henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çalıştığı sırada çatıdan beton zemine düştü. Düşme sonucu başından ve kolundan darbe alan genç işçi ağır yaralandı. İş arkadaşlarının sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine, olay yerine gelen ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Salih A, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yapılan ilk kontrollerde yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN