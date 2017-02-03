Ağrı'da Çatıdan Düşen Genç, Beş Saatte Kurtarıldı

Ağrı'da ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Çetinsu köyündeki evinin çatısını temizleyen 30 yaşındaki Adem Aslan, dengesini kaybederek yere düştü. Aile fertlerinin haber vermesi üzerine kar üstü araçla Çetinsu köyüne giden sağlık ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle yaralı gence beş saat sonra ulaşabildi.
AYAKLARINDA KIRIK OLDUĞU BELİRLENDİ
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, daha sonra Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayaklarında kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar bulunan genç Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi.