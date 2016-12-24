Çatıdan Düşen Çığ Gibi Kar Korku Dolu Anlar Yaşattı

Erzurum'un en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesindeki bir İş Merkezi'nin çatısından çığ gibi düşen kar kütlesi, kaldırımdan geçen vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.



Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında çatılarda biriken kar kütleleri tehlike saçıyor. Cumhuriyet Caddesindeki bir İş Merkezinin çatısından adeta çığı andırarak düşen kar kütlesi, vatandaşları korkuttu. Olay yerine çatıdaki karı temizlemek için gelen itfaiye ekibinin üzerine diğer kar kütlesi düştü. Çatıdaki karı temizlemeye çalışan itfaiye çalışanı kürekle çatıdaki karı temizlerken bir anda kar kütlesi üzerine çığ gibi düştü. Vinçten hemen indirilen itfaiyeci yaralandı. - ERZURUM