GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Yoldan geçen yayalar
Buz parçalarının çatıdan düşmesi
Üzerine düşen kişinin kaçmaya çalışması
KONYA - Konya'da üzerine çatıdan buz parçaları düzen kişinin yaralanma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çatıdan Düşen Buz Parçalarıyla Yaralandı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Yoldan geçen yayalar Buz parçalarının çatıdan düşmesi Üzerine düşen kişinin kaçmaya çalışması KONYA - Konya'da üzerine çatıdan buz parçaları düzen kişinin yaralanma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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