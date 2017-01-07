TÜMÜ
Haberler Search
Çatıdan Düşen Buz Parçalarıyla Yaralandı

Çatıdan Düşen Buz Parçalarıyla Yaralandı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Yoldan geçen yayalar Buz parçalarının çatıdan düşmesi Üzerine düşen kişinin kaçmaya çalışması KONYA - Konya'da üzerine çatıdan buz parçaları düzen kişinin yaralanma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çatıdan Düşen Buz Parçalarıyla Yaralandı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Yoldan geçen yayalar
Buz parçalarının çatıdan düşmesi
Üzerine düşen kişinin kaçmaya çalışması
KONYA - Konya'da üzerine çatıdan buz parçaları düzen kişinin yaralanma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads