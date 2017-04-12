Çatıdaki Yarasa
Aybüke Dereli'in yönettiği "Çatıdaki Yarasa" oyunu, 12 Nisan'da Entropi Sahne'de.
Aybüke Dereli'in yönettiği "Çatıdaki Yarasa" oyunu, 12 Nisan'da Entropi Sahne'de....
Vala Thorsdottir tarafından yazılmış ve ilk kez kendi tarafından oynanmıştır.
2001 yılında Avrupa Kadınların Tiyatrosu Festivali'nde büyük ödüle değer görülmüştür.
Bipolar bir kadının monologlarından oluşan bu oyun seyirci ile ruhsal bozuklukları olan kişilerin arasında bir empati bağı kurmayı hedeflemektedir.
Yazan: Vala Thorsdottir
Çeviren/Uyarlayan: Semih Çelenk
Hareket Yönetmeni: Alpaslan Karaduman
Yöneten: Aybüke Dereli
Müzik: Rahim Ozan Demir
Oynayan: Şeyda Terzioğlu
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Entropi Sahne
Mekan Adresi : Osmanağa Mahallesi Piri Çavuş Sokak No: 6
Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Çatıdaki Yarasa
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır