Çatıdaki Yarasa

Aybüke Dereli'in yönettiği "Çatıdaki Yarasa" oyunu, 12 Nisan'da Entropi Sahne'de.

Çatıdaki Yarasa

Aybüke Dereli'in yönettiği "Çatıdaki Yarasa" oyunu, 12 Nisan'da Entropi Sahne'de....

Vala Thorsdottir tarafından yazılmış ve ilk kez kendi tarafından oynanmıştır.

2001 yılında Avrupa Kadınların Tiyatrosu Festivali'nde büyük ödüle değer görülmüştür.

Bipolar bir kadının monologlarından oluşan bu oyun seyirci ile ruhsal bozuklukları olan kişilerin arasında bir empati bağı kurmayı hedeflemektedir.

Yazan: Vala Thorsdottir

Çeviren/Uyarlayan: Semih Çelenk

Hareket Yönetmeni: Alpaslan Karaduman

Yöneten: Aybüke Dereli

Müzik: Rahim Ozan Demir

Oynayan: Şeyda Terzioğlu

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Entropi Sahne

Mekan Adresi : Osmanağa Mahallesi Piri Çavuş Sokak No: 6

Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Çatıdaki Yarasa

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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