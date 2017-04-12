Aybüke Dereli'in yönettiği "Çatıdaki Yarasa" oyunu, 12 Nisan'da Entropi Sahne'de....



Vala Thorsdottir tarafından yazılmış ve ilk kez kendi tarafından oynanmıştır.



2001 yılında Avrupa Kadınların Tiyatrosu Festivali'nde büyük ödüle değer görülmüştür.



Bipolar bir kadının monologlarından oluşan bu oyun seyirci ile ruhsal bozuklukları olan kişilerin arasında bir empati bağı kurmayı hedeflemektedir.



Yazan: Vala Thorsdottir



Çeviren/Uyarlayan: Semih Çelenk



Hareket Yönetmeni: Alpaslan Karaduman



Yöneten: Aybüke Dereli



Müzik: Rahim Ozan Demir



Oynayan: Şeyda Terzioğlu



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Entropi Sahne



Mekan Adresi : Osmanağa Mahallesi Piri Çavuş Sokak No: 6



Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Çatıdaki Yarasa



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır