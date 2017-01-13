Şeyda Terzioğlu, tek kişilik oyunu "Çatıdaki Yarasa" ile Creatolye sahnesinde...



İzlandalı sanatçı Vala Thorsdottir tarafından yazılmış ve ilk kez kendisi tarafndan oynanmış, sonrasında da dünyanın farklı ülkelerinde sahnelenmiş oyun, 2001 yılında Avrupa Kadınların Tiyatrosu Festivali'nde büyük ödüle değer görülmüştür. Bipolar bir kadının monologlarından oluşan bu oyun, seyirci ile ruhsal bozuklukları olan kişilerin arasında bir empati bağı kurmayı hedeflemektedir.



Şeyda Terzioğlu Hakkında 1988 Ankara doğumludur. Tiyatro yaşamında Mersin Şehir Tiyatro'nda Bir Şehnaz Oyunu'ndaki Sumru katakteriyle başlamıştır. Müjdat Gezen Sanat Okulu'nda 2006-2010 yılları arasında tiyatro eğitimi almıştır. Av Mevsimi, Bahar İsyancıdır, Eyvah Eyvah, Recep İvedik 3, Siccin: Büyü Haramdır, Siccin 2, Günah adlı filmlerde ve Eve Dönüş adlı dizide rol almıştır. Kariyeri sinema ve tiyatro odaklı devam etmektedir.