Çatıda Yakalanan Fetö'cü Tutuklandı.

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Kayseri Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olduğu belirtilen ve evinin çatısında yakalanan Fatih Setenci çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kapatılan Battalgazi Eğitim Kurumları ve bir güvenlik şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olan Fatih Setenci, yılbaşı gecesi polisin yaptığı operasyonla evinin çatı katında yakalandı. FETÖ/PDY'nin Kayseri Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olduğu belirtilen ve hakkında Cumhuriyet Savcılığınca yakalama kararı bulunan Setenci, poliste alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak, cezaevine konuldu - Kayseri