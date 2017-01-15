Çatıda Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi'nde bir binanın çatısında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Adapazarı Tığcılar Mahallesi Kol Sokak üzerinde bulunan binanın çatısında bir kedinin mahsur kaldığını gören çevre sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olayın haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merdivenli itfaiye aracı ile çatının binasına çıkarak kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Çatıda mahsur kalan kedi, itfaiye erinin kucağında bulunduğu yerden indirildi. - SAKARYA