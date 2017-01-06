Konya'nın Bozkır ilçesinde çatısında kar temizliği yapan çatıdan düşerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Dereiçi Mahallesi'nde oturan İbrahim Kozdere (64) yoğun kar yağışı sebebiyle çatının yıkılma ihtimaline karşı, çatısında kar temizliği yaparken dengesini kaybederek düştü.
Kozdere'nin çatıdan düştüğünü gören komşuları olayı yetkililere bildirdi. Bozkır Devlet Hastanesine kaldırılan Kozdere, hayatını kaybetti.
Çatıda Kar Temizliği Yapan Yaşlı Adam Öldü
Konya'nın Bozkır ilçesinde çatısında kar temizliği yapan çatıdan düşerek hayatını kaybetti.
Konya'nın Bozkır ilçesinde çatısında kar temizliği yapan çatıdan düşerek hayatını kaybetti.
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