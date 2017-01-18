Çatı Yangını Site Sakinlerini Sokağa Döktü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan çatı yangınında site sakinleri sokağa döküldü. Alev alan çatı itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Edinilen bilgilere göre, saat 19.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir sitesinin içerisindeki 5 katlı binanın çatısında iddiaya göre unutulan yanar vaziyetteki soba külünden yangın çıktı.



Çatıdaki yoğun dumanı gören vatandaşlar durumu İtfaiyeye bildirdi. Yangın yerine merdivenliği ve diğer söndürme araçları ile gelen itfaiye ekipleri, yangına hem çatıdan hem de bina içinden müdahale ederek kısa sürede söndürdüler.



10 bloğun bulunduğu Köykent sitesindeki bir blokta çıkan yangını gören site sakinleri sokağa dökülerek yangın söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izlediler. Her ihtimale karşın 112 Acil Servis ekipleri yangın yerinde bulundular.



Yangın çıktığı blokta ikamet eden bazı vatandaşlar üzerine aldıkları battaniye ile sokağa çıktılar.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA