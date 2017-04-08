Çatı Yangını Korkuttu

Sakarya'da bir ikametin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesindeki bir 4 katlı apartmanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın tüm çatıyı sarınca ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürürken, çatı da maddi hasar meydana geldi.



Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA