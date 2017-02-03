Çatı Katındaki Yangını Söndürmekte Zorlandılar

BURSA'nın İznik İlçesi'nde iki katlı binanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Vatandaşlar ellerinde hortumlarla alevlere müdahale ederken bir itfaiye aracıyla olay yerine gelen iki itfaiye eri ise yangını söndürmekte zorlandı.



İznik İlçesi Mahmut Çelebi Mahallesi Hüseyin Davran Sokak'ta Mehmet Yıldız'a ait iki katlı binanın ahşap olan çatı katında saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Mahalle haklının hortumları birbirine ekleyerek söndürmeye çalıştığı yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi sonucu olay yerine bir itfaiye aracı sevk edildi. İki itfaiyeci alevleri söndürmekte güçlük çekerken vatandaşlar elektrik tesisatlarını kendileri kapattı. Lodosun da etkisiyle tüm çatıyı kaplayan alevlere yarım saat sonra çağırılan iki itfaiye aracında bulunan dört itfaiye eri daha müdahale etti. Bir saat süren çalışma sonrası kontrol altına alınan yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangınının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. - Bursa