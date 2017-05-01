Çatı Katındaki Yangın Paniğe Neden Oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.



Edinilen bilgilere göre, Hayriye Mahallesi'nde İbrahim Halil Minteş'e ait binanın çatı katında kadınların sac ekmeği pişirdiği sırada kıvılcım odunluğa sıçradı. Kıvılcım bir süre sonra yangına sebep oldu. Dumanı fark eden kadınlar durumu ev sahibi ile itfaiyeye bildirdi. Korkutan yangın paniğe neden olurken, ev sahipleri bir süre alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası kat kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA