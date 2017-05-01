Çatalzeytinliler Derneği Kongresinde Şentürk Dönemi

Karabük'te kurulu bulunan Çatalzeytinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin başkanlığına Ozan Şentürk getirildi.



Tek liste gidilen kongrede başkanlığa seçilen Ozan Şentürk, çeyrek asırlık bir dernek olduklarını söyleyerek,"Bugüne kadar derneğe emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır ve bizde yönetim kurulu olarak bu bayrak yarışında tüm enerjimizi harcayacağız. Ekmeğini yediğimiz ve suyunu içtiğimiz Karabük'te bugüne kadar Çatalzeytinliler olarak bölgeselcilik yapılmamıştır, bundan sonra da yapılmayacaktır" dedi.



Ozan Şentürk başkanlığındaki dernek yönetimi ise şu isimlerden oluştu:"Recep Sönmez, Murat Aslan, Halil Şenya, Kemal Yüksel, Naim Altun, Levent Ersöz, Erol Açıkgöz, Erol Ünlü, Adem Öztürk, Cevdet Özcan, Orhan Karadeniz ve Selçuk Savcı" - KARABÜK