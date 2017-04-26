Çatalzeytin'de Seyir Halindeki Kamyon Yandı

Çatalzeytin'de seyir halindeki kamyonun motor kısmı alev aldı. Kamyonu itfaiye ekipleri söndürdü.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Çatalzeytin-Türkeli arasındaki yol yapım çalışmasında kullanılan özel bir firmaya ait Halis Küçük idaresindeki 52 K 4356 plakalı taş yüklü kamyon, Çatalzeytin'e bağlı Paşalı Köyü Mevkisinde Çatak Yolunda seyir halinde iken elektrik aksamından çıkan bir arıza sonucu motor kısmından birden alev aldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince alev alan kamyon, söndürüldü. Kamyonda büyük oranda maddi hasar oluştu. - KASTAMONU