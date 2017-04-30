Çatalzeytin'de Apartmanın Çatısı Yandı

Çatalzeytin'de bir apartmanın çatı kısmında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çatı kullanılamaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde İstikbal Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı kısmında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alınabilen yangın nedeniyle apartmanın çatı kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında apartmanda oturanlar kısa süreli panik yaşadı. - KASTAMONU