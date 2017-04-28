Çatalköprü Mahallesineyeeni Menfez

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Çatalköprü Mahallesi'nde kutu menfez imalatı gerçekleştirerek vatandaşların kullandığı yolu sağlıklı duruma getirdi.



MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallelerin yol geçişlerini güvenli hale getiriyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, il genelinde sürdürdüğü menfez imalatlarına Turgutlu'nun Çatalköprü Mahallesi ile devam etti. Yol geçişinde kot farkı nedeniyle biriken yağmur suyu sıkıntısına yapılan çalışma ile son verildi. Çalışmayla vatandaşların rahat bir nefes alması sağlanarak yılların sıkıntısı ortadan kaldırıldı. Mahalledeki çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon İşleri Şube Müdürü İbrahim Kutar ve MASKİ İlçe Şefi Mustafa Arıova da yakından takip etti.



Çatalköprü Mahalle Muhtarı Ramazan Yalçıntürk, mahallelerindeki menfez imalatı nedeniyle çok memnun olduklarını ifade etti. Yalçıntürk, "Yol geçişinin olduğu nokta ile yolun bağlantılarının oluştuğu alandaki kot farkı ortadan kaldırıldı. Yapılan çalışmayla büyük bir rahatlık yaşadık. Mahalleli olarak hizmetlerden çok memnunuz" dedi. - MANİSA