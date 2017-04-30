Çatalcaspor, Pfdk'ya Sevk Edildi

Dersimspor ile yapacağı Spor Toto 3. Lig 2. Grup'un 34. ve son hafta maçına geciken Çatalcaspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.



Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Çatalcaspor'un Dersimspor müsabakasına "belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.



Tunceli Atatürk Stadı'nda dün oynanması gereken karşılaşma için Elazığ'dan Tunceli'ye giden Çatalcaspor kafilesi, Tunceli-Elazığ kara yolu üzerindeki Til Köprüsü altına tuzaklanan el yapımı patlayıcı nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan yolda beklemek zorunda kalmıştı.



Çatalcaspor, yaklaşık bir saat süren patlayıcı imha çalışması nedeniyle Dersimspor karşılaşmasına gecikmiş, bunun üzerine müsabaka tatil edilmişti.