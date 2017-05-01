Çatalcaspor Bomba Yüzünden Maça Gidemedi, Pfdk'ya Sevk Edildi

Yola konulan bomba yüzünden Dersimspor maçına yetişemeyen sarı-kırmızılılar, TFF'nin vereceği kararı bekliyor. Başkan Hasan Gökçe, büyük bir facianın kapısından döndüklerini söyledi.



Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta geçtiğimiz cumartesi günü oynanması gereken Dersimspor-Çatalcaspor karşılaşması, Çatalcaspor'un maça yetişememesi sebebiyle iptal edilmişti. Kafilenin geçeceği yol üzerine konulan bomba nedeniyle sarı-kırmızılı ekip, maçın oynanacağı stada güvenlik güçlerinin izin vermemesinden dolayı 1 saat gecikmeyle gitti. Olayla ilgili rapor tutulmasına rağmen Çatalcaspor'un PFDK'ya sevk edilmesi tepkiyle karşılandı. TFF'nin Çatalcaspor'un maruz kaldığı eylem sonrasında sessizliğe bürünmesi ise spor kamuoyunda soru işaretlerine neden oldu.



Çatalcaspor zabıt tutturdu



Dersimspor'la oynayacağı karşılaşma için Elazığ'da kampa giren Çatalcaspor kafilesi, cumartesi günü maçın oynanacağı stada hareket etti. Ancak aynı gün saat 12.15'te kafilenin geçiş güzergahında bulunan Akpazar'daki Sörek Köprüsü altına teröristler tarafından el yapımı patlayıcı yerleştirildi. Emniyet güçleri yolu trafiğe kapatırken, kontrollü patlamanın ardından yol saat 16.20'de ulaşıma açıldı. Karşılaşmanın gözlemcisi ve TFF'yi bu konuda bilgilendiren Çatalcasporlu yöneticiler, olayla ilgili bir de zabıt tutturdu. Yaşanan talihsiz olayın ardından karşılaşma gözlemciler tarafından ileri bir tarihe ertelendi.



TFF'nin kararını bekliyoruz



Çatalcaspor'un mağlup sayıldığı yönünde çıkan haberlerle kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Çatalcaspor Başkanı Hasan Gökçe, "Dersimspor'la oynayacağımız karşılaşmanın gününü bekliyoruz. TFF henüz kararını vermemiştir. Zaten yaşananlar ortadadır. Kulübümüz maçını oynamak için gününde ve saatinde yola çıkmış, ancak terör eylemlerinden birine maruz kalmıştır. Bizi burada en çok sevindiren olay emniyet güçlerimizin durumu zamanında fark etmeleri oldu. Aksi HALDE daha vahim bir olay yaşanabilirdi" dedi. TFF'nin Çatalcaspor'un mağlup sayıldığı yönünde herhangi bir açıklamasının olmadığını ifade eden Gökçe, "Çatalcaspor ve spor camiasının içi rahat olsun. TFF'nin resmi bir açıklama yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.



PFDK'ya sevk edildi



Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Çatalcaspor'un PFDK'ya sevk edildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "ÇATALCA SPOR Kulübü'nün, 29.04.2017 tarihinde oynanması gereken DERSİM SPOR- ÇATALCA SPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında "belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL