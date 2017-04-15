Çataklı Şehide Taziye Ziyareti

VAN Valisi İbrahim Taşyapan, Çatak İlçesi'nde terör saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Kasım Sancar'ın ailesine taziyede bulundu.



Van Valisi İbrahim Taşyapan, Ak Parti Van Milletvekili Beşir Atalay, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Van İl Jandarma Komutanı Yüksel Oğuz ve İl Müftüsü Nimetullah Arvas, Çatak İlçesi'nde dün PKK'lı teröristlerin menfeze yerleştirdiği patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Kasım Sancar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Taşyapan aileye başsağlığı dileyerek şehitlerin bu toprakların mührü olduğunu söyledi. Vali Taşyapan şöyle dedi:



"Terörle mücadele konusunda devletimiz tüm kararlılığıyla bu mücadeleyi sürdürmektedir. Buradaki kararlılığımızla teröre destek veren bizzat onların içinde olanların en çetin şekilde karşısındayız. Devletinin milletinin yanında olan vatandaşlarımıza devletin merhameti şefkati çoktur. İnşallah bunlar bu döktükleri kanda boğulacaklardır. Bunların kökünü askerimiz polisimiz kahraman korucularımızla beraber inşallah kazıyacağız. Burada yaşayan insanlarımızın huzurunu bozmalarına müsaade etmeyeceğiz. Ben şehitlerimize Allah'tan Rahmet diliyorum. Kasım kardeşimiz genç yaşında kahraman bir korucumuzdu. Kahramanca da şehit oldu. Allah mekanını cennet etsin. Hepimizin başı sağ olsun. İnşallah Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Onlar hepimizi güvenliği için çalışıyorlardı. İnşallah Rabbim onları şehit sıfatıyla makamına alır. Bundan sonra bizim görevimiz şehidimizin ailesine yakınlarına sahip çıkmaktır."



Taziye evinden ayrılan Vali Taşyapan, Ak Parti Van Milletvekili Atalay ve beraberindekiler dünkü patlamada yaralanan Mehmet Şipal'in evine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduktan sonra 18 Ağustos 2016 yılında Bitlis'te şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Talha Musap Salçuk'un evine giderek şehidin babası İskan Salçuk'a 'Şehadet Belgesi' ve 'Hizmet Anısı' plaketi takdim etti.



- Van