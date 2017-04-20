Çataklı Çocuklara 23 Nisan Hediyesi

Çatak Kaymakamlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 144 öğrenci için gezi düzenledi.



İlçe'den Van'a gelen öğrenciler yaptıkları kahvaltının ardından Akdamar Adası'nı gezdi.



Öğrenciler daha sonra Vali İbrahim Taşyapan'nı makamında ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Taşyapan, öğrencilerle bir süre sohbet etti.



Ziyaret sonunda öğrencilere Taşyapan kitap ve giyeceklerden oluşan hediye paketlerini dağıttı.



Öğrenciler daha sonra İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.