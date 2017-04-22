Çatak'ta Satranç Turnuvası

Çatak i·lçesinde satranç turnuvası düzenlendi.



İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Metin Yaltay'ın organizesiyle Atatürk İlkokulu öğretmenleri tarafından, ilk, ortaokul ve lise öğrencileri arasında satranç turnuvası düzenlendi.



Yatılı Bölge Okulu yemekhanesinde yapılan turnuvaya 300 öğrenci katıldı. Turnuvayı düzenleyen Atatürk İlkokulu öğretmenleri, satrancın Çatak'ta her geçen gün daha çok ilgi görmeye başladığını söyledi.



İki gün süren satranç turnuvasının finalini Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül de izledi.



Öğrencilerin hamlelerini yakından takip eden Akgül, finale kalan öğrencilerin karşısına geçerek hamleler yaptı.



Turnuva sonunda her öğrenciye katılım belgesi verilirken, dereceye giren öğrencilere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde bisiklet, tablet, satranç takımı verileceği bildirildi.