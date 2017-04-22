Çatak'ta Satranç Turnuvası

Van'ın Çatak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Metin Yaltay'ın organizesiyle Atatürk İlkokulu öğretmenleri tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında 3 ayrı kategoride satranç turnuvası düzenlendi.



Yatılı Bölge Okulu yemekhanesinde yapılan turnuva müsabakalarına 300 öğrenci katıldı. Turnuvada öğrencilerin heyecan ve sevinçleri gözlerden kaçmadı. Turnuvayı düzenleyen Atatürk İlkokulu öğretmenleri satrancın Çatak'ta her geçen gün daha çok ilgi görmeye başlayan bir oyun olduğunu söylediler. Turnuvayı yakından takip eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, satrancın hızlı ve doğru düşünme gerektiren bir oyun olduğuna dikkat çekerek, "Satranç oynayan öğrenciler derslere karşı daha ilgilidirler. Ders konularını daha iyi anlayıp kavrayan çocukların kötü alışkanlıklar edinmelerine de engel olmaktadır. Bundan dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu tür turnuvaları düzenlemekteyiz" dedi.



İki gün süren satranç turnuvasının finalini Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül de izledi. Öğrencilerin hamlelerini yakından takip eden Akgül, finale kalan öğrencilerin karşısına geçerek hamleler yaptı. Öğrencilerin bir çoğu Akgül'ün hamlelerine karşılık veremedi. Turnuva sonunda her öğrenciye katılım belgesi, dereceye giren öğrenciler ise 23 Nisan Ulusal Çocuk Bayram töreninde bisiklet, tablet, satranç takımıyla ödüllendirilecek. - VAN