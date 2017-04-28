Çatak'ta, PKK'lı 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

VAN'ın Çatak İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Çatak'ta, PKK'lı 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

VAN'ın Çatak İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Çatak İlçesi Büyükağaç Mahallesi kırsalına operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, bir grup PKK'lı teröristle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının devam ettiği bildirildi. - Van

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kürdistan İşçi Partisi, Çatışma, P.K.K., Terör, Çatak, Van, PKK, Güvenlik Güçleri, Operasyon, TEM