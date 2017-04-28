Çatak'ta, PKK'lı 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
VAN'ın Çatak İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
VAN'ın Çatak İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Çatak İlçesi Büyükağaç Mahallesi kırsalına operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, bir grup PKK'lı teröristle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının devam ettiği bildirildi. - Van