Çatak'ta Patlama: 1 Asker Yaralı

Van'ın Çatak ilçesinde teröristlerce yola döşenen el yapımı bombanın zırhlı askeri aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu 1 asker hafif şekilde yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Van'ın Çatak ilçesi ile Siirt'in Pervari ilçesi karayolu üzerindeki Şeytan Deresi mevkine bölücü terör örgütü tarafından daha önceden yerleştirilen el yapımı bomba zırhlı askeri aracın geçişi sırasında patlatıldı. Araçta maddi hasar meydana gelirken 1 asker hafif yaralandı. Asker tedbir amaçlı Van Bölge Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - VAN