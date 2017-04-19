Çatak'ta 'Okuma Bayramı' Etkinliği

VAN (İHA) – Van'ın Çatak ilçesindeki Şehit Seyvan Yavuz İlkokulunda 'Okuma Bayramı' etkinliği düzenlendi.



Şehit Seyvan Yavuz İlkokulunun konferans salonunda düzenlenen etkinliğin sunuculuğunu birinci sınıf öğrencileri Mustafa Vahit Kuncu ile Ecrin Balka yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan program, miniklerin sahne gösterileriyle devam etti.



Etkinliğe Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aşçı, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, Komiser Onur Selçuk, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, Şube Müdürü Şükriye Ersari, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Manto, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. - VAN