Çatak'ta "Halep'te İnsanlık Ölmesin" Kampanyası

Çatak'ta "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyasında toplanan 2 tır dolusu yardım malzemesi bölgeye gönderildi.



Türkiye Diyanet Vakfınca başlatılan "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyasına destek veren Çataklılar, topladıkları yardım malzemelerini bölgeye gönderdi.



Çatak Kaymakamı Hacı Asım Akgül, Van'daki İpekyolu Caddesi üzerinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Çataklıların yardım çağrısına büyük destek verdiğini söyledi.



İlçede başlatılan insani yardım ve sosyal duyarlılık kampanyası çalışmalarının başarıyla tamamlandığını belirten Akgül, "Başbakanlık ve Diyanet Başkanlığının talebi üzerine kampanya kapsamında Çataklılar olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Toplanan yardımları 2 tıra yükledik. Yardımlar yarın Halep'e ulaşmış olacak. Tüm Çataklılardan Allah razı olsun. Halep'i yalnız bırakmadık. Oradaki insanlar bizim Müslüman kardeşlerimiz. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nda Pakistan ve Afganistan'dan ülkemize yardımlar olduysa, aynı şuurda şimdi de görev bize düşüyor. Nerede bir Müslüman kardeşimiz darda kalmışsa bizler her zaman yanında olacağız. Halep'e 40 ton buğday, 11 ton tuz, 2 bin 100 kilogram pirinç ve bin 100 parça kıyafet yardımının bulunduğu 2 tırımızı yola çıkardık." diye konuştu.



İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın okuduğu duanın ardından tırlar yola çıktı.



Uğurlamaya, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, İlçe Müftüsü İlhan Günay, kurum amirleri ve Çataklılar katıldı.