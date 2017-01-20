Çatak'ta Bilgisayar Sınıfı Açıldı

Van'ın Çatak ilcesinde, belediye tarafından Atatürk İlköğretim Okulu'nda bilgisayar sınıfı açıldı.



Okulda düzenlenen açılışta konuşan Çatak Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, okulların insan yetiştiren mekanlar olduğunu ifade etti.



"Okulların girdisi ve çıktısı insanlardır." diyen Akgül, şöyle konuştu:



"Bu özellik, okullarımızı diğer kurumlardan ayıran en temel farktır. Bu nedenle okullarımıza ve Türkiye'nin arkasındaki gerçek güç olan gençlerimize ayrı önem veriyoruz. Gelişen teknolojiyle birlikte bilginin en değerli sermayenin üretildiği okullarımız, bizim birinci meselemizdir. Belediye olarak eğitime yatırım asil görevimiz olmamasına rağmen ilçemizdeki eğitim yuvalarımıza önemli yatırımlar yapıyoruz. Bütün okullarımızın ihtiyaçlarını zamanla gidereceğiz."



Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aşçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Taş, Halk Eğitim Müdürü Erkan Manto, okul müdürleri, Ulusal Koordinatör Jong İl Choı, öğretmen ve öğrenciler katıldı.