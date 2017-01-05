Çatak Belediye Başkanı Tutuklandı

Van'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan aralarında DBP'li Çatak Belediye Başkanı Celalettin Bartu'nun da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.



Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'sinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çatak Belediye Başkanı Celalettin Bartu, Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Babur, Belediye Encümen Üyesi Attar Ertaş, eski DBP ilçe başkanı Vehbi Batur ile eski DBP ilçe yöneticisi Nihat Babur, çıkarıldıkları mahkemece "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.



İki şüpheli ise savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.



Operasyonda gözaltına alınan 11 kişinin ise işlemleri sürüyor.