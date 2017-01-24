Castrol Ford Team Türkiye, Şampiyonluğunu Kutladı

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda takımlar kategorisinde üst üste altıncı kez mutlu sona ulaşan Castrol Ford Team Türkiye, başarısını kutladı.



Moda Deniz Kulübünde gerçekleştirilen şampiyonluk yemeğine Castrol, Ford ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) yetkililerinin yanı sıra sponsorlar, takım çalışanları ve pilotlar katıldı.



Kazanılan kupaların sergilendiği gecede bir konuşma yapan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, "Castrol Ford Team Türkiye, Türkiye Ralli Şampiyonası'nda yine başarılı bir sezon geçirdi. Ekibimiz aralıksız olarak altı yılda da şampiyonluk kupasını getirerek geleneği sürdürdü. Tüm pilotlarımıza bize bu gururu yaşattıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Gecede, şampiyonluk kazanan pilotlara plaket verildi.