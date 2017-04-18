Trabzonsporlu Castillo'ya Villarreal Talip Oldu

Ligin ikinci yarısında kendini göstermeye başlayan Trabzonsporlu Castillo'ya İspanya'dan teklif var. Ortaya koyduğu başarılı performansla Fırtına'nın çıkışında pay sahibi olan Kolombiyalı futbolcuyu Villarreal'in yakın takibe aldığı öğrenildi.

61saat.com'un haberine göre; başarılı futbolcuyu uzun süredir izlediği belirtilen İspanyol kulübünün sezon sonunda Trabzon'un kapısını çalmaya hazırlandığı bildirildi.