Trabzonsporlu Castillo'ya Villarreal Talip Oldu
İspanya Ligi ekiplerinden Villarreal, Trabzonspor'da ikinci yarıdaki performansıyla dikkat çeken Castillo için sezon sonunda teklif yapacak.
Ligin ikinci yarısında kendini göstermeye başlayan Trabzonsporlu Castillo'ya İspanya'dan teklif var. Ortaya koyduğu başarılı performansla Fırtına'nın çıkışında pay sahibi olan Kolombiyalı futbolcuyu Villarreal'in yakın takibe aldığı öğrenildi.
61saat.com'un haberine göre; başarılı futbolcuyu uzun süredir izlediği belirtilen İspanyol kulübünün sezon sonunda Trabzon'un kapısını çalmaya hazırlandığı bildirildi.
Kaynak: Sporvadisi.com
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