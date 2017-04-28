Cassini Uzay Aracı Satürn ve Halkaları Arasından İlk Geçişini Yaptı
Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) ait Cassini uzay aracı Satürn ve halkaları arasından ilk geçişini tamamladı.
Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) ait Cassini uzay aracı Satürn ve halkaları arasından ilk geçişini tamamladı.
Satürn'ün halkalarının toz ve kaya parçalarından oluşması geçişin oldukça riskli hale getiriyordu. Son 13 yıldır Satürn'ü araştıran sonda bu yeni konumdan dünyaya veri gönderiyor.
Satürn'ün halkalarına 21 dalış daha yapacak Cassini, böylece daha fazla bilgiye ulaşacak. Cassini, görevine gaz devi Satürn'ün içine dalarak son verecek.
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Tags: uzay Avrupa Uzay Ajansı aracı ilk yaptı Uzay misyonu geçişini Satürn Cassini halkaları arasından Uzay keşifleri Gepost: 28 april 2017
Kaynak: Euronews.com