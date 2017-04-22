Cassini Keşif Aracı Satürn'ün Halkalarından Dünya'yı Son Kez Görüntüledi

Yakıtını bitirdiği için 20 yıllık yolculuğunun son aşamasına giren ve 26 Nisan'da Satürn'e doğru intihar dalışına geçecek olan Cassini keşif aracı, kamerasını 12 Nisan günü milyonlarca kilometre uzaklıktaki yeryüzümüze son bir kez daha çevirdi.



DÜNYADAN 1,4 MİLYAR KİLOMETRE UZAKLIKTAN ÇEKTİ

Star'ın haberine göre Cassini, Dünyamızı gösteren 12- 13 Nisan gecesine ait olan bu görüntüyü Dünya'dan 870 milyon mil (1,4 milyar kilometre) uzaklıktan aldı. Satürn'ün buz gibi halkalarının arasından aldığı bu görüntüyü biraz daha yakınlaştırdığımızda Ay'ı da çok daha hüçük bir nokta halinde görebiliyoruz. Fotoğraf çekildiği sırada NASA yetkililerin bir açıklama yaparak uzay aracının objektifinin güney Atlantik Okyanusu ile karşı karşıya olduğunu bildirdiler.



NASA'nın Cassini uzay aracı tarafından 19 Temmuz 2013'te çekilen bu nadir resim, Satürn'ün halkalarını, gezegenimiz Dünya'yı ve ayı aynı çerçevede gösteriyor. O dönemde, Cassini, Dünya'dan yaklaşık 898.414 milyon mil (1.445858 milyar kilometre) uzaklıktaydı.

Bu mükemmel görüntüleri görünce akla ilk gelen efsaneleşmiş Voyager 1 uzay sondasının 1990 yılında Dünya'yı rekor bir uzaklıktan (6,4 milyar kilometre) çektiği görüntüyü aklıllara getiriyor.



Fotoğraf, yeryüzünü uzayın sonsuzluğunu içinde tek başına gösteriyor. 1996'da hayatını kaybeden Amerikalı ünlü gökbilimci Carl Sagan, bu ünlü fotoğraftan esinlenerek 1994 yılında 'Soluk Mavi Nokta' (Pale Blue Dot) adlı kitabını yazmıştı.