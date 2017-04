Casper Vıa F1, N11.com'da Satışta

Casper'ın iki farklı arka kameraya sahip yeni telefonu Casper VIA F1, e-ticaret platformu n11.com'da satışa çıktı.



n11.com açıklamasına göre, platformun elektronik kategorisi fiyat açısından ulaşılabilirliğin yanında premium özelliklerle "en iyi" deneyimi yaşatan yeni nesil akıllı telefonlarıyla kullanıcılarının karşısına çıkmaya devam ediyor.



Arka yüzünde bulunan iki kamerası, bokeh özelliği, 4GB RAM, 2.0 Ghz 8 çekirdek işlemcisi ve 64 GB depolama alanı ile kullanıcılarına farklı bir tercih sunan Casper VIA ailesinin Premium segmentinin yeni üyesi Casper VIA F1, bin 849 TL fiyatıyla n11.com'da satışa sunuldu.



Dual arka kameranın yanı sıra, bokeh moduyla istenen objeye vurgu ve geri kalan alanı bulanıklaştırma özelliği ile profesyonel fotoğraf çekimine imkan tanıyan Casper VIA F1, siyah mat gövdesinin getirdiği tasarımıyla da dikkati çekiyor.



64 GB depolama kapasitesine sahip olan akıllı telefon, aynı zamanda micro SD bellek kartı yuvası ile 128 GB'a kadar hafıza desteği sunuyor. 5,5 inç boyutlu 2.5D yapıdaki 1920 x 1080 çözünürlüğe sahip ekranı, Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi, parmak izi tarayıcısı ve 3000 mAh kapasiteli bataryasıyla fiyat ve performans anlamında öne çıkıyor.