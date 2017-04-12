Casper Vıa F1, Bokeh Özelliğiyle Öne Çıkmak İstiyor
Casper'in çift arka kameralı ilk akıllı telefonu VIA F1 modeli oldu profesyonel fotoğraf makinelerinde olan Bokeh özelliğiyle dikkat çekiyor.
Casper'in çift arka kameralı ilk akıllı telefonu VIA F1 modeli oldu profesyonel fotoğraf makinelerinde olan Bokeh özelliğiyle dikkat çekiyor.
Kaynak: Dunya.com
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