Casio'dan Android Wear 2.0'lı Saat!

Casio, geçen yıl piyasaya sürdüğü akıllı saati WSD-F10'un yenilenmiş modeli olan WSD-F20'yi, CES 2017 etkinliğinde tanıttı. Saat, sağlam kasası ile, tamamen outdoor kullanımına odaklanmış gibi görünüyor.



Dahili GPS özelliği sunan WSD-F20, aynı zamanda çevrim dışı kullanım için harita indirmeye de izin veriyor. Böylece Casio, WSD-F10 kullanıcılarının en çok istedikleri özelliği de, yeni saatine eklemiş oluyor.



Android Wear 2.0 işletim sistemi ile gelen WSD-F20, bu işletim sistemine sahip ilk modellerden biri olmayı başarıyor.



Tam olarak Pro Trek Smart WSD-F20 olarak adlandırılan saat, balıkçılıktan bisiklete kadar, pek çok spor dalı için özel uygulamalara sahip. Saatin, dahili mikrofona sahip olduğunu ve bu mikrofon sayesinde sesli mesaj göndermeye izin verdiğini de belirtelim.



WSD-F20'nin ne zaman raflarda olacağı belli değil. Ancak fiyatının 500 dolar seviyesinde olması bekleniyor.