Case İş Makineleri, Beton İstanbul 2017 Fuarı'nda

TürkTraktör'ün markası CASE İş Makineleri, inşaat sektörünün ihtiyacı olan yüksek perfomans, güç ve konforu bir arada sunan ürünlerini Beton İstanbul 2017 Fuarı'nda sergiledi.



TürkTraktör açıklamasına göre, kuruluşunun 175. yılını kutlayan ve dünya iş makineleri sektörüne pek çok ilki kazandıran CASE, hazır beton sektörünün bir araya geldiği Beton İstanbul 2017 Fuarı'nda sektörün profesyonellerini lastikli yükleyici ve nokta dönüşlü mini yükleyici modelleriyle buluşturdu.



CASE İş Makineleri, 13-15 Nisan'da İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda, inşaat sektörü başta olmak üzere farklı ve zorlu saha çalışmalarında, kullanıcılarına sağladığı yüksek performans, dayanıklılık ve konfor ile öne ürünleriyle en çok ilgi gören alanlardan biri oldu.



Fuarda sergilenen CASE 921F lastikli yükleyicileri, pazara Fiat Power Train Tier 4 motor ile sunuluyor. Optimize edilmiş bir yanma sıcaklığı ile çalışan motorlar yakıt tüketimi konusunda da oldukça verimli. Ayrıca, işin zorluğuna göre motor, 4 farklı kullanım modu seçeneğiyle kullanılabiliyor.



SV250 nokta dönüşlü mini yükleyiciler ise güç, güvenlik ve yüksek performansı bir arada sağlıyor. CASE, SV250 ile daha fazla kullanıcıya üstün performans ve verimlilik deneyimini yaşatmak amacıyla çok geniş bir nokta dönüşlü mini yükleyici serisi sunuyor.



Sahalarda her çeşit çalışmayla başa çıkabilen CASE nokta dönüşlü mini yükleyiciler, çok sayıda farklı ataşman ile birlikte kullanılabiliyor ve böylece birbirinden farklı sektörlere hizmet edebilen çeşitlilik sunuyor.



"Türkiye pazarına hizmet vermekten çok memnunuz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alessandro Cazzin, inşaat ve hazır beton ile ilgili alanlardan birçok şirket ve profesyonelin bir araya geldiği fuarda ziyaretçilerle buluşmanın kendileri için önemli olduğunu belirtti.



Cazzin, şunları kaydetti:



"CASE, 175 yıllık köklü geçmişinin kazandırdığı birikim ve deneyimiyle, dünya iş makineleri sektörünün önde gelen markası konumunda. Biz de Avrupa'nın 4'üncü, dünyanın ise 11'inci büyük pazarı konumunda bulunan Türkiye iş makineleri pazarına böylesine güçlü bir markanın ürünleriyle hizmet vermekten dolayı çok memnunuz. Bugün de sürekli gelişen ve ülke ekonomisinin büyümesinde önemli bir role sahip olan inşaat sektörünün bir araya geldiği bu fuarda saha çalışmalarında güç, dayanıklılık ve güvenlik ihtiyaçlarının tamamını karşılayabilen modellerimizle bulunuyoruz."