Case Ih Ürünleri İzmirli Çiftçilerle Buluşuyor

Türkiye'de TürkTraktör tarafından sunulan traktör ve tarımsal ekipman markası Case IH ürünleri, Agroexpo 2017 İzmir Tarım Fuarında çiftçilerle buluşuyor.



TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, Case IH, Agroexpo 2017 İzmir Tarım Fuarında traktör ve tarımsal ekipmanlarıyla yer alıyor. Marka bu yıl 12'ncisi düzenlenen fuarda traktörlerini ve traktörlere farklı fonksiyonlar kazandıran FL 4.20 Pro Ön Yükleyicilerini sergiliyor.



TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tarımsal ekipmanda dünya lideri olan ve bu yıl kuruluşunun 175. yıl dönümünü kutlayan Case IH'in ürünlerini Türkiye'deki çiftçilere sunmanın kendileri için gurur kaynağı olduğunu ifade etti.



Özdemir, topraklarının yüzde 28,5'i tarım alanlarından oluşan İzmir'in aynı zamanda Türkiye traktör satışlarının yaklaşık yüzde 3'ünü tek başına gerçekleştirdiğini aktardı.



Agroexpo 2017 İzmir Tarım Fuarı ile birlikte yeni kampanyalarını duyurduklarını bildiren Özdemir, "2012-2014 yerli Case IH model traktör sahipleri dilerse ücret ödemeden traktörlerini servislerimize kontrole getirebilir. Birçok noktanın detaylı olarak inceleneceği kontroller sonrasında müdahale edilmesi gerekirse ve yedek parça ihtiyacı olursa, bu çalışmalarda yüzde 10 indirim sağlanacak. Mart ayı sonuna kadar devam edecek bu kampanya ile 2017 yılı başında çiftçilerimizin en önemli ekipmanının kontrollerini yaparak kendilerini bereketli bir yıla hazırlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



Özdemir, İzmir Tarım Fuarında bu yıl da çiftçi ve ziyaretçileri en yeni seri ve modellerle buluşturacaklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Case IH ailesinin en yeni üyesi olarak modern tasarımı ve güçlü motor seçenekleriyle dikkati çeken Farmall C Serisi, sahip olduğu tüm üstün özellikleriyle çiftçilerimize premium bir markanın ayrıcalıklarını yaşatıyor. Standımızda bu yılın dikkati çeken bir diğer ürünü ise FL 4.20 Pro Ön Yükleyicisi. 2 tonu aşkın kaldırma kapasitesine ulaşarak traktörleri daha da fonksiyonel bir hale getiren FL 4.20 Pro Ön Yükleyicisi özellikle hayvancılıkla uğraşan çiftlik sahiplerinin tüm tarımsal ihtiyaçları karşılayabilmesine yardımcı olacak.



İrfan Özdemir, yüksek performanslı, dayanıklı ve modern tasarımlı ürünleriyle Case IH'in farklılıklarını Agroexpo 2017 İzmir Tarım Fuarında ziyaretçilere tekrar yaşattığını ifade etti.



Case IH standında sergilenen ürünler



Modern tasarımı, güçlü motoru, 24 ileri 24 geri Hi-Lo transmisyonu, kendi kategorisinde ergonomik kumanda kollarına sahip geniş kabini ve daha pek çok yüksek teknolojisi ile Case IH Farmall C serisi, Farmall 85C, 95C, 105C ve 115C modelleri ile Türk çiftçisine hizmet edecek.



Case IH Farmall C serisi traktörler 86, 99, 107 ve 114 HP gücünde 4 silindirli, Turbo-Intercooler sistemine sahip common rail enjeksiyon sistemli motorları ile güç ve yakıt ekonomisini birleştiriyor.Standart olarak sunulan 24 ileri-24 geri Hi-Lo transmisyon, tarla faaliyetlerin en çok yapıldığı 0-10 km/h hız aralıklarında 15 vites seçeneği ile kullanıcıların geniş bir hız aralığına sahip olmasını sağlıyor.



Case IH'in yeni FL 4.20 Pro Ön Yükleyicileri ise JX Max Pro serisine ait olmak üzere 4 farklı model ile fabrika çıkışı orijinal ön yükleyici olarak sunuluyor. 4 silindirli motorlara ve Powershuttle ileri-geri mekik koluna sahip JX75, JX90, JX100 ve JX110 modelleri ile sunulan FL 4.20 Pro Ön Yükleyiciler hayvancılık işletmeleri başta olmak üzere, pek çok tarımsal faaliyet kullanım alanları dikkate alınarak yıllar boyu sayısız yükleme-boşaltma işlerinin üstesinden gelebilecek dayanıklılıkta ve birçok üstün tasarım özelliklerine sahip olarak üretiliyor.



Yeni FL 4.20 Pro 3,9 metre kaldırma yüksekliğine ve 2 tonu aşkın kaldırma kapasitesine ulaşarak, ayrıca 61 litre/dakika yüksek debili hidrolik pompası ile tam donanımlı bir iş makinesi haline gelip tüm tarımsal ihtiyaçlara cevap veriyor.



Ergonomi ve konforu bir araya getiren kumanda kolu kullanıcının sağ tarafında yer alıyor. Bu kumanda kolu ile 84" genişliğinde olan 3-fonksiyonlu kova kontrol ediliyor. Standart olarak sunulan hızlı bağlantı mekanizmasına sahip FL 4.20 Pro Ön Yükleyicileri ile hidrolik hortum söküp takma devri sona eriyor. Traktörün sağ tarafında bulunan hızlı bağlantı mekanizması ile traktör ve ön yükleyici arasındaki bağlantı tek hareketle kesilip bağlanabiliyor.



Kullanım esnasında ortaya çıkan sarsıntıları en aza indiren ve böylece hem konforlu hem güvenli bir ön yükleyici kullanımı sağlayan anti-şok sistemi FL 4.20 Pro ön yükleyicinin standart donanımları arasında yer alıyor.



FL 4.20 Pro Ön Yükleyici ile yine standart sunulan mekanik dengeleyici sayesinde ise mahsullerin kovadan düşmesi engelleniyor ve kullanıcı verimi artırılıyor.



Yeni FL 4.20 Pro ile standart olarak Powershuttle, sunroof ve yüksek debili hidrolik pompayla donatılan Case IH JX Max Pro serisi, FL 4.20 Pro Ön Yükleyicilerin özellikleriyle birleşiyor.