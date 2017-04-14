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Cas, Fenerbahçe'nin Başvurusunu Reddetti
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Cas, Fenerbahçe'nin Başvurusunu Reddetti

Trabzonspor Kulübü avukatlarından Nusret Yılmaz, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor hakkında yaptığı şikayetin CAS tarafından da reddedildiğini duyurdu.

Cas, Fenerbahçe'nin Başvurusunu Reddetti

Trabzonspor Kulübü avukatlarından Nusret Yılmaz, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor hakkında yaptığı şikayetin CAS tarafından da reddedildiğini duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

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