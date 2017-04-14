Cas, Fenerbahçe'nin Başvurusunu Reddetti
Trabzonspor Kulübü avukatlarından Nusret Yılmaz, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor hakkında yaptığı şikayetin CAS tarafından da reddedildiğini duyurdu.
Trabzonspor Kulübü avukatlarından Nusret Yılmaz, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor hakkında yaptığı şikayetin CAS tarafından da reddedildiğini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com
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