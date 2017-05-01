Çarşıdan Çimento Alan Komşusunu Evine Böyle Götürdü

KARS'ta 4 tekerlekli seyyar araba ile taşımacılık yapan 72 yaşındaki Yaşar Ülker, çarşıdan aldığı bir torba çimentoyu evine götürmeye çalışan 70 yaşındaki komşusu Gülü Kaya'yı da taşıdı.



Faikbey Caddesinde bir torba çimento alan Gülü Kaya, komşusu Yaşar Ülker'den yardım istedi. Bunun üzerine çimentoyu seyyar arabaya yükleyen Ülker, komşusunu da bindirdi. Evli, 6 çocuk babası Yaşar Ülker, komşusunu evinin bulunduğu İstasyon Mahallesine götürdü. Gülü Kaya'dan hizmetinin karşılığı olarak para almayan Yaşar Ülker, "Atalarımızın da dediği gibi; 'Komşu komşunun külüne muhtaçtır.' Gülü Kaya şehirde beni görünce çimento alacağını ancak eve nasıl götüreceğini düşündüğünü söyledi. Ben de yardım edebileceğimi belirttim. Yolculuk sırasında yorulunca onu da araya bindirdim Çocuklarımı bu işten kazandıklarımla büyütüp, okuttum. Yaşıma rağmen halen bu işimi yapmıyorum" diye konuştu.



Kendisini görenlerin bakışları arasında bidiği evine giden Gülü Kaya ise "Ayaklarımdaki ağrılar nedeniyle yürümekte zorlanınca beni de çimentonun yanına oturttu. Sağ olsun komşum. Zahmetleri için teşekkür ederim. Yokluğun gözü çıksın" demekle yetindi.



- Kars