Çarşıda çıkan tente yangını büyük paniğe neden oldu

100 metrelik tente bir an da alev alınca korku dolu anlar yaşandı



AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen olayda esnafın gerdirdiği yaklaşık 100 metre uzunluğundaki güneşliğin (tente) bir anda alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken büyük panik yaşandı.

Olay, Sandıklı ilçe merkezindeki Uzun Çarşı da meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yaşanan olayda esnaf tarafından çarşının üstüne boydan boya gerdirilen yaklaşık 100 metre uzunluğundaki güneşlik bir anda alev aldı. Olayın Cuma namazı saatlerinde meydana gelmesi ve çarşının o esnada tenha olması olası bir faciayı önlerken, yangına ilk müdahaleyi ise çevreden yetişenler yaptı. Olayın ardından bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlattı.