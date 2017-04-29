Çarşı ve Mahalle Bekçiliği İçin İlave 7 Bin Kadro İhdas Edildi

Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemelerin yapılmasını içeren ve Resmi Gazetede yayımlanan 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile çarşı ve mahalle bekçiliği için ilave 7 bin kadro ihdas edildi.



Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan 690 sayılı KHK'yla gerçekleştirilen yapısal düzenlemelere göre; göçmen kaçakçılığı suçların işlenmesinde kullanılan araçlara el konulması uygulaması yeniden düzenlenerek, toplam yolcu sayısının göçmen olması ve aynı suçun işlenmesinde kullanılması halinde araca al koymanın önü açıldı.



Köy ve mahalle muhtarlarının görevlerine dayalı sigortalıklarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin il özel idareleri veya valiliğe bağlı yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi; sosyal güvenlik primlerinin karşılığının her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine konulması ve yılı içinde söz konusu bütçeden il özel idare ve yatırım izleme koordinasyon başkanlıkları bütçelerine aktarılması öngörüldü.



Güvenlik korucularının sigorta primleri, valiliklerce ödenecek



Güvenlik korucularının ilgili primlerinin sigortalı ve işveren hissesinin tamamının valiliklerce ödenmesi hüküm altına alındı. Bununla birlikte sigortalılarla güvenlik korucuları arasında eşitliğin sağlanması amaçlandı.



Çarşı ve mahalle bekçiliği için ilave 7 bin kadro ihdas edildi. Bütçe kanunları ve diğer kanunlarla Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) tanınan mali muafiyet hükümleri Jandarma Genel Komutanlığı için de geçerli olacak. - ANKARA